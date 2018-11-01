Кыргызстанца госпитализировали в тяжелом состоянии в Санкт-Петербурге

Гражданина Кыргызстана госпитализировали в тяжелом состоянии в городскую больницу № 3 Санкт-Петербурга. Об этом сообщило АН «Оперативное прикрытие».
Гражданина Кыргызстана госпитализировали в тяжелом состоянии в городскую больницу № 3 Санкт-Петербурга. Об этом сообщило АН «Оперативное прикрытие».
По предварительным данным, 31-летний кыргызстанец упал 30 октября с высоты 2-3 метров. Его госпитализировали с открытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга, гематомой затылочной области, закрытой травмой живота, грудной клетки, травматическим шоком.
В посольстве КР в России сообщили 24.kg, что выясняют обстоятельства произошедшего, отправлен запрос в компетентные органы РФ.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/100428/
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