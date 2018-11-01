Жээнбеков: Народ ждет серьезных результатов борьбы с коррупцией

«Наш народ очень внимательно относится к работе органов внутренних дел и ждет от них серьезных результатов в борьбе с коррупцией и преступностью», - заявил президент Сооронбай Жээнбеков в своем обращении ко Дню работника милиции.
«Наш народ очень внимательно относится к работе органов внутренних дел и ждет от них серьезных результатов в борьбе с коррупцией и преступностью», - заявил президент Сооронбай Жээнбеков в своем обращении ко Дню работника милиции.
Он отметил, что на милиционерах лежит огромная ответственность за здоровье, жизнь, честь, достоинство и собственность граждан. «Милиционер в глазах людей должен быть надежным помощником и защитником, потому что он представляет государственную власть», - говорится в обращении.
По словам президента, государство будет создавать благоприятные условия работы для сотрудников органов внутренних дел. Главная цель - формирование эффективной системы обеспечения правопорядка, отметил он.
В июле Национальный статистический комитет опубликовал индекс доверия населения к госорганам. МВД вошло в пятерку ведомств, которым кыргызстанцы доверяют меньше всего.
Азаттык
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