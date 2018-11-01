Глава бишкекской Госэкотехинспекции не отрицает, что проходил по делу об убийстве Садыркулова

При этом Медетбек Маметов подчеркнул, что расследование было прекращено еще до суда

Новый начальник управления Госэкотехинспекции по городу Бишкек Медетбек Маметов подтвердил Vesti.kg, что ранее проходил по уголовному делу об убийстве руководителя администрации президента Медета Садыркулова. Однако он уточнил, что расследование в отношении него было прекращено. Медетбек Раимбердиевич также внес ясность в путаницу, связанную с его именем.

Поясним, ранее Vesti.kg писали о том, что Маметов в прошлом проходил в качестве подозреваемого по резонансному делу об убийстве Медета Садыркулова, но тогда он фигурировал как Рустам Маметов.

Как пояснил чиновник, второе имя ему дали родные братья.

- Я никогда не менял свое имя, - отметил начальник бишкекской Госэкотехинспеекции. - Как родился, меня назвали Медетбеком. Поскольку у всех моих братьев имена начинаются на букву «Р», то родные решили называть меня Рустамом, когда мне еще года не было. Но где бы я ни работал, всегда официально был Медетбеком Маметовым.

Вместе с тем Медетбек Раимбердиевич подтвердил, что действительно проходил в качестве подозреваемого по громкому делу об убийстве политика.

- Дело в отношении меня было прекращено, оно даже до суда не дошло, - подчеркнул он. - Потому что я не имею к данному преступлению никакого отношения. Против меня не было ни одного показания. Все виновные понесли наказания.

По словам Маметова, в Госинспекции по экологической и технической безопасности он работает с 2015 года.

- С 2014 года являюсь пенсионером МВД, - рассказывает он. - В милиции проработал более 20 лет, в том числе и на руководящих должностях. Ушел на пенсию, когда был в расцвете сил. Столько еще мог сделать для страны, но, к сожалению, не дали работать. После занимался бизнесом. В Госэкотехинспекцию пришел три года назад. Недавно по ротации перевели в Бишкек. У меня первая профессия - инженер-строитель.





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