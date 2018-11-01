В автобусах и троллейбусах бишкекчане смогут расплачиваться картой

Проект внедряют с 2019 года. В столичной мэрии рассказали, сколько средств будет затрачено на внедрение электронного билетирования

Мэрия Бишкека планирует ввести электронную оплату за проезд в общественном транспорте



Проект внедряют с 2019 года. В столичной мэрии рассказали, сколько средств будет затрачено на внедрение электронного билетирования

Мэрия Бишкека планирует ввести электронную оплату за проезд в общественном транспорте. Об этом Vesti.kg рассказала советник столичного градоначальника Гуля Алмамбетова.

По ее словам, внедрение проекта начнется в 2019 году.

- Сейчас ведется проработка этого вопроса, - пояснила она. - Понятно, что электронное билетирование коснется в первую очередь автобусов и троллейбусов. Частники, то есть маршрутные такси пока не готовы. У них очень много внутренних нюансов.Принцип этих карточек таков, что граждане будут покупать столько поездок, сколько планируют. При этом мы понимаем, что льготники тоже что-то должны иметь.

Алмамбетова также добавила, что электронные карты сократят аварии с участием общественного транспорта, поскольку водители отныне перестанут отвлекаться на то, чтобы считать сдачу и так далее.

- С помощью карт можно будет определить реальный объем перевозок и фактическое использование общественного транспорта льготниками, - продолжила Алмамбетова. - Также повышается скорость перевозок и безопасность, потому что водитель не отвлекается во время вождения. У нас есть статистика от правоохранителей, согласно которой чуть ли не каждый пятый день в Бишкеке происходит ДТП с участием общественного транспорта. В данном проекте три важных момента: безопасность, обеспечение пассажирского потока и прозрачность дотации.

Она отметила, что троллейбусы и автобусы Бишкека в год перевозят порядка 50-60 миллионов пассажиров.

- С помощью электронного билетирования и прозрачной дотации можно увеличить доход данных предприятий, - подчеркнула Алмамбетова. - Оплата будет производиться с помощью специальной карты, а также банковской карты и через смартфоны.

На реализацию проекта муниципалитет планирует потратить деньги инвесторов.

- Стоимость одного валидатора, то есть устройства для считывания данных с карты варьируется от 600 до 3000 долларов, - уточнила она. - Предполагаем, что первый этап потребует порядка 2 миллионов долларов, второй этап - 3 миллиона долларов. Эти деньги будут не бюджетные, то есть будем изыскивать инвестиционные возможности. Карты для проезда будут продаваться в специальных офисах и киосках.

Экс-вице-мэр Бишкека по вопросам транспорта Геннадий Милицкий в беседе с Vesti.kg отметил, что в данном проекте есть только плюсы для жителей столицы.

- Новшество просто необходимо для горожан, - уверен бывший чиновник. - Это улучшит и облегчит работу водителям, будет обеспечена безопасность движения, а также появится возможность получать точную информацию о том, сколько льготников провозят в месяц.





Vesti. KG

