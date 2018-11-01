Срок исполнения условий соглашения по проекту «Кумтор» вновь продлили

Срок исполнения условий соглашения продлили до 31 января 2019-го, говорится в заявлении Centerra Gold.
Компания Centerra Gold Inc. сообщила о достижении договоренности с правительством Кыргызстана относительно очередного продления срока исполнения предварительных условий стратегического соглашения по защите окружающей среды и продвижению инвестиций от 11 сентября 2017 года.
Срок исполнения условий соглашения продлили до 31 января 2019-го, говорится в заявлении Centerra Gold.
Напомним, что изначально срок выполнения условий соглашения по месторождению Кумтор истекал 20 апреля 2018 года, но его неоднократно продлевали по соглашению сторон. Последняя дата — 2 ноября 2018-го.
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