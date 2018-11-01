Турция увеличила квоты для лечения граждан Кыргызстана

Министры здравоохранения Кыргызстана и Турции договорились об увеличении квоты для лечения кыргызстанцев в турецких клиниках до 150 человек. Об этом сообщил пресс-центр Минздрава КР.
Министры здравоохранения Кыргызстана и Турции договорились об увеличении квоты для лечения кыргызстанцев в турецких клиниках до 150 человек. Об этом сообщил пресс-центр Минздрава КР.
С 2015 года страны реализуют договор об оказании высококвалифицированной помощи гражданам Кыргызстана в Турции. По нему предусматривалось 100 квот в год.
Отбором занимается специальная комиссия. Минздраву КР предоставляют 50 квот, столько же – Посольству Турции в Кыргызстане. Транспортные расходы, питание, проживание, перевод документов оплачивают пациенты.
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