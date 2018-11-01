В Нацбанке объяснили, почему списали жилищную ссуду его председателю

В Национальном банке объяснили, почему председателю списали жилищную ссуду при назначении его вице-премьер-министром. Заявление распространила пресс-служба НБ КР.



В Национальном банке объяснили, почему председателю списали жилищную ссуду при назначении его вице-премьер-министром. Заявление распространила пресс-служба НБ КР.

По ее данным, закон о Нацбанке, банках и банковской деятельности позволяет регулятору поддерживать своих служащих. Порядок выдачи и погашения жилищных ссуд регулируют специальным положением. В нем указано, что в исключительных случаях ссуду могут списать. Каждый конкретный случай рассматривает правление Национального банка.

«В июне 2015 года Толкунбек Абдыгулов получил жилищную ссуду в 5,5 миллиона сомов. Указом президента от 26 августа 2017 года его назначили первым вице-премьер-министром Кыргызстана. В связи с переходом на руководящую политическую должность и наличием стажа работы в Нацбанке более 10 лет решением правления от 31 октября 2017-го ему списали остаток ссуды в 4 миллиона 824 тысячи сомов с выплатой им соответствующих налогов», — говорится в сообщении.

С 2000 по 2018 год для обеспечения сотрудников Нацбанка жильем выдали 798 миллионов 869 тысяч сомов. Из них списали 31 миллион 921 тысячу сомов, или около 4 процентов общей суммы.

На заседании парламентского комитета по экономической и фискальной политике депутат Гулшат Асылбаева заявила, что Толкунбеку Абдыгулову списали 6 миллионов сомов жилищной ссуды. Однако позже Толкунбек Абдыгулов вернулся в Национальный банк. Депутат считает, что решение нечестное, поскольку зарплата председателя Национального банка позволяет ему самому выплатить ссуду.

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/100358/

