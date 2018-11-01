Пьющий кровь народа энергохолдинг

С течением времени становится очевидно, что Национальный энергохолдинг больше вредит народу, чем приносит пользу.
С течением времени становится очевидно, что Национальный энергохолдинг больше вредит народу, чем приносит пользу. В этом учреждении трудятся 48 человек, ежегодный расход составляет 74 млн сомов, а годовая зарплата 48 человек достигает 49 млн сомов. Об этом стало известно на заседании Жогорку Кенеша. Глава Энергохолдинга Азамат Абдыкадыров признался, что его оклад составляет 100 тысяч сомов. По всей видимости, получают большую зарплату за то, что просиживают, плюют в потолок.
Источник: газета «Багыт.kg» №31 от 31.10.2018 / стр. 3, gezitter. org
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