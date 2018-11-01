Горсуд оставил под стражей Икрамжана Илмиянова

Сегодня, 31 октября, в Бишкекском городском суде рассмотрена мера пресечения Икрамжана Илмиянова – бывшего советника экс-президента Алмазбека Атамбаева.



Сегодня, 31 октября, в Бишкекском городском суде рассмотрена мера пресечения Икрамжана Илмиянова – бывшего советника экс-президента Алмазбека Атамбаева. Судебная коллегия оставила в силе решение районного суда. Тем самым Икрамжан Илмиянов остаётся в СИЗО ГКНБ до 28 ноября.

Как заявил адвокат Сергей Слесарев, оснований для ареста Илмиянова не имеется. "Его незаконно задержали и доставили в СИЗО ГКНБ. До этого он не получал повестки на допрос в ГКНБ. Судьи и следователи не дают подробной информации об уголовном деле. В течение 5 дней обратимся в Верховный суд", - сказал защитник.

До этого сообщалось, что Икрамжан Илмиянов не возвращался после выезда из страны в июне 2018 года. ГКНБ возбудил на него уголовное дело по статье "мошенничество", 18 октября Первомайский районный суд вынес решение о заочном аресте Илмиянова. 19 октября поступила новость о задержании Илмиянова. 20 октября райсуд рассмотрел меру пресечения Илмиянова и вынес решение о содержании его под стражей в СИЗО ГКНБ до 28 ноября.

Источник: super.kg, gezitter. org