Ассоциация геологов: Идти на смену инвестора Кумтора нельзя

Правительству нельзя идти на смену инвестора на Кумторе. Эта авантюра может грозить полной остановкой рудника.





Правительству нельзя идти на смену инвестора на Кумторе. Эта авантюра может грозить полной остановкой рудника. Об этом одному из информагентств сообщил председатель правления Ассоциации горнопромышленников и геологов КР Орозбек Дуйшеев.

По его словам, мы не знаем, что стоит за новыми компаниями, желающими выкупить месторождение.

- А с "Центеррой" страна работает на протяжении длительного времени. К тому же, по технологии, безопасности и экологии новые иностранные предприниматели-добытчики сильно отстают от специалистов "Кумтора". Например, тех же китайских бизнесменов, разрабатывающих мелкие рудники, можно уже сегодня легко остановить за несоблюдение требований экологии. На сегодняшний день Кумтор стал флагманом горнодобывающей отрасли Кыргызстана. По производительности труда он по-прежнему занимает первое место в Средней Азии. Если взять их опыт, отношение к местному населению, то могу открыто констатировать, что нам стоит у них поучиться. Смотрите, какую нужную работу они ведут среди населения Иссык-Куля! Даже исходя из этих положений, нельзя останавливать их деятельность, - подчеркнул Дуйшеев.

Что касается геологоразведки и переброски "Кумтора" на другие месторождения, то специалисты-геологи неоднократно говорили о такой альтернативе правительству, заверил горный инженер.

- В 2011-2012 годах, когда у властей был конфликт с канадским инвестором, мы систематически доказывали, что обменивать его на другую компанию нельзя. Инвестор и сейчас работает стабильно, у него стоит этому поучиться. 24 апреля 2018 года специалисты нашей Ассоциации заслушали отчет по состоянию дел на Кумторе, а после лично поехали для мониторинга на рудник. Поэтому, могу смело сказать, что останавливать Кумтор по экономическим, экологическим и политическим мотивам недопустимо. Нужно искать методы, чтобы рудник и инвестор продолжали работать на взаимовыгодных для обеих сторон условиях. Эти выводы и рекомендации мы отправили в правительство еще в июле. Однако до сих пор ответа так и не получили, - заметил Дуйшеев.

Председатель Ассоциации горнопромышленников КР напомнил, что сейчас горнодобывающая отрасль республики в глубоком кризисе.

- В первую очередь потому, что власти не прислушиваются к мнению специалистов. Плюс ко всему, до сих пор не решен вопрос по дальнейшей подготовке ресурсов. Причина - грубейшая ошибка в договоре со стороны властей пятилетней давности. Дело в том, что изначально у КГК и кабмина существовало соглашение, где было прописано, что "Кумтор" выделяет на геологоразведку 4 процента от своих доходов. С 2010 года они начали направлять на эти цели по 12-13 миллионов долларов. Три года они их расходовали, как и было оговорено, а потом Бабанов, будучи премьером, отобрал у КГК выделенные на разведку площади. Инвестор тогда расценил это, как отказ от дальнейшего партнерства с ним. Поэтому, они стали работать на тех запасах, которые были закреплены за ними ранее, - рассказал Дуйшеев.

Что касается нынешней ситуации с геологоразведкой, то Кумтор, насколько известно, уже начал ее, пояснил горный инженер.

- Сейчас создано две бригады и начато бурение. "Центерра" на двухгодичную программу геологоразведки выделила 18 миллионов долларов. Таким образом, если наше правительство поддержит их, то Кумтор подготовит ресурсы и, вполне возможно, будет работать долго, - заключил Дуйшеев.

Источник: super.kg, gezitter. org