Момбеков закрыл газету

На прошлой неделе появились разговоры о том, что газету «Фабула» закрыли. Ни коллектив газеты, ни владелец-депутат Рыскелди Момбеков не распространили информацию о причинах закрытия.





На прошлой неделе появились разговоры о том, что газету «Фабула» закрыли. Ни коллектив газеты, ни владелец-депутат Рыскелди Момбеков не распространили информацию о причинах закрытия. В связи с этим каждый озвучивает свои предположения. Прежде всего нам хотелось бы проинформировать читателей о месте газеты в обществе, о ее истории.

Газета «Фабула» в кыргызском обществе имела своих читателей и была одной из видных газет. Корни этой газеты уходят в 2008 год, когда газета «Ачык Саясат» издавалась большим тиражом, а после ее закрытия были газеты «Эл созу» и «Форум». Эти газеты сильно критиковали кровавую, семейную власть Бакиева, разоблачали дурные дела. Кровавый режим старался не доводить эти газеты до народа, шпионил за журналистами, временами изымал напечатанные газеты. Журналистов не раз приглашали в суд или в прокуратуру. По правде говоря, упомянутые газета были опорой оппозиции. Народ с нетерпением ждал и читал.

Большой вклад в эти газеты внесли острые журналисты, вроде Баратбая Аракеева, Эртабылды Аттокурова, Рыскелди Момбекова, Эрниса Балбакова, Айбека Шамшыкеева, Алмаза Темирбек уулу, Жылдыз Мусабековой, Мирлана Алымбаева, Тилека Рыскулова, Жаркынай Кадыркуловой, Гульмиры Шаршеевой. Конечно, народ еще тогда знал, что хозяином газеты является Рыскелди Момбеков. Благодаря этим политическим газетам, хорошей работе коллектива Рыскелди Момбеков после революции 2010 года стал министром культуры. Затем возглавил комиссию по государственному языку при президенте, государственное издание «Учкун», а в 2015 году стал депутатом Жогорку Кенеша. Короче говоря, достиг такого уровня через политическую газету. Мы заметили, что временами политика Момбекова менялась.

Наверное, эта политика и оказала свое влияние на газету. Или власть заставила закрыть? Если власть вмешалась в это дело, то это скоро всплывет наружу. В общем, господин Рыскелди закрыл увесистую газету. Общественность испытывает горечь потери. Подняв газету до такого уровня, можно было бы стараться достичь новых высот, а не закрывать. Конечно, это его дело. По всей видимости, коллектив «Фабулы» открывает сайт и идет своей дорогой. Желаем им успеха в работе!

Источник: газета «Багыт.kg» №31 от 31.10.2018 / стр. 3, gezitter. org