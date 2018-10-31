Ирина Карамушкина: Противники Атамбаева хотят убрать меня через дело о ДТП 2012 года

Сегодня, 31 октября, на пресс-конференции адвокат Канат Джайлоев потребовал привлечь депутата Ирину Карамушкину к уголовной ответственности за смертельное ДТП.



Сегодня, 31 октября, на пресс-конференции адвокат Канат Джайлоев потребовал привлечь депутата Ирину Карамушкину к уголовной ответственности за смертельное ДТП.

Речь идет о ДТП со смертельным исходом, которое совершил ее водитель Алексей Хурасев в 2012 году. Он сбил двух пешеходов, один из которых, 70-летний мужчина, скончался. Но адвокат считает, что и депутат виновата. Она превысила должностные полномочия, разрешив своему водителю использовать служебный автомобиль в выходной день.



"Мы обращались еще тогда в прокуратуру, чтобы в отношении Ирины Карамушкиной возбудили уголовное дело, но бывший генпрокурор Аида Салянова нам отказала. Поэтому мы настаиваем, чтобы действиям бывшей главы Генпрокуратуры тоже дали юридическую оценку", - цитирует его ИА "24.kg".

О требовании привлечь к уголовной ответственности Карамушкина узнала от журналистов.

По ее словам, она не имеет отношения к ДТП. В тот день ее водитель просто воспользовался ее авто. К тому же, все вопросы были урегулированы, пострадавшая сторона получила компенсацию.

"Я сама недавно узнала об этом от СМИ. Странно, что эти люди заговорили именно сейчас, через 6 лет. Им ничто не мешало раньше сделать это в рамках закона. Они могли бы, как все граждане, пройти все законные процедуры и требовать наказания через суд. Но они через 6 лет публично заявляют. Считаю, что явно заказная пресс-конференция, это видно невооруженным взглядом, потому что нормальные юристы работают молча и по закону, а здесь было шоу. Думаю, что этих людей вплели в интриги, чтобы повлиять на меня. Больше ведь никого уже не осталось, всех (окружение экс-президента Атамбаева. - Прим. Kaktus.media) посадили, всех, кого могли, обесточили. Идет такая подлая игра. Противники Атамбаева решили убрать Карамушкину таким образом", - сказала депутат.



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