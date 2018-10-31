Сотрудники института Омбудсмена КР осуществили комплексную проверку военного госпиталя, расположенного в с. Беш-Кунгей

Бишкек, “Саясат.kg”. Об этом сообщает сегодня пресс-служба Аппарата Омбудсмена КР.

На основании заявления Председателя общественного совета Государственного комитета по делам обороны КР А.Сартаева, институтом Омбудсмена было инициировано создание межведомственной комиссии из числа сотрудников аппарата Акыйкатчы (Омбудсмена) КР, Министерства финансов, Министерства здравоохранения, Министерства труда и социального развития и Государственного комитета по делам обороны КР для проведения комплексной проверки военного госпиталя, расположенного в селе Беш-Кунгей, с целью выявления нужд и потребностей как госпитализированных, так и персонала госпиталя.

29 октября 2018 года межведомственная комиссия выехала в данное медучреждение, где заместитель председателя ГКДО полковник Н. Дуйшеналиев, совместно с начальником военного госпиталя полковником Т.Женалиевым, организовали для комиссии осмотр госпиталя, после чего ответили на вопросы членов межведомственной комиссии.

Данный госпиталь обслуживает военнослужащих северного региона Кыргызстана и рассчитан на 70 коек, в котором в настоящее время проходят лечение 61 больной, в их числе - офицерский состав, курсанты военного института и солдаты срочной службы. В госпитале в течение года, в среднем, проводится около 300 операций.

Члены комиссии также поинтересовались суммой годового бюджета этого медецинского учреждения, однако руководство ГКДО КР на этот вопрос не ответило, ссылаясь на его “секретность”.

Затем сотрудники аппарата Акыйкатчы (Омбудсмена) провели беседу с госпитализированными военнослужащими срочной службы, поступившими сюда из разных регионов республики. В их числе был и Руслан Сапарбаев, получивший удар электрическим током, вследствие чего ему ампутировали обе руки, а также Кубанычбек уулу Бахтияр, избитый сержантом и получивший перелом челюсти.

Отдельный разговор состоялся с лечащими врачами и персоналом данного госпиталя.

Результаты мониторинга межведомственной комиссии в настоящее время находятся на стадии доработки и принятия решения.