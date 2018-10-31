Мужчина пустил пожить депортированную из России женщину. Она порезала его ножом

В Бишкеке женщина ранила ножом хозяина квартиры, где временно проживала. Постановление суда размещено на сайте Верховного суда КР.
Имена изменены.
В Бишкеке женщина ранила ножом хозяина квартиры, где временно проживала. Постановление суда размещено на сайте Верховного суда КР.
Имена изменены.
Мужчина порезал ножом племянника из-за старого холодильника
По данным следствия, в конце прошлого года Нестан в состоянии алкогольного опьянения нанесла ранения кухонным ножом владельцу дома, где временно проживала. В результате чего Алим попал в больницу с множественными колото-резаными ранами шеи, живота, ног и рук.
Во время судебного заседания женщина вину признала частично. Она рассказала, что в марте 2017 года ее депортировали из России. В Бишкеке Нестан, по ее словам, перебивалась случайными заработками. Временно снимала комнату в доме Алима. Женщина призналась, что регулярно употребляла спиртное.
В тот день алкоголь они распивали вместе с хозяином дома: он же его и принес. Нестан вспомнила лишь как уснула, а разбудили ее сотрудники милиции, забравшие женщину в Свердловское РУВД. От испуга она назвалась другим именем. Нестан завила, что не знает, что произошло и кто порезал Алима.
Женщина подчеркнула, что никого убить не пыталась. Она попросила прощения у потерпевшего.
Алим рассказал, что Нестан временно жила у него. В тот день они действительно пили. Затем, по его словам, женщина вышла на улицу, а вернулась в дом уже без настроения и, взяв кухонный нож, без всякой причины нанесла ему пять ножевых ранений. Удары пришлись в шею, живот, ногу. Алим выбежал на улицу, увидев соседку, стал звать на помощь. Ему вызвали скорую помощь.
Ставшая свидетелем произошедшего соседка сказала, что увидела Алима всего в крови. На вопрос, что случилось, он сказал, что его изрезала квартирантка.
Еще один сосед Алима рассказал, что у мужчины в доме часто собираются бомжи, пьют водку.
В итоге суд признал Нестан виновной и назначил ей наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии для осужденных женщин.
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