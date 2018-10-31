В Кыргызстане опасно доверять даже адвокатам, которые могут сговориться со следователем

По словам известного юриста, случаи недобросовестного поведения его коллег случаются сплошь и рядом

Случаи недобросовестного поведения адвокатов в суде происходят сплошь и рядом. Об этом Vesti.kg сообщил известный юрист Икрамидин Айткулов.

- В этом виноваты все: и Совет адвокатуры, и следователи, и судьи, - заявил он. - Бывает так, когда у клиента нет адвоката в связи с отсутствием денег и он лишается возможности выбрать себе защитника. В этом случае он должен обращаться к руководству коллегии адвокатов. А потом судьи назначают им дежурных адвокатов, не спрашивая при этом мнения самого обвиняемого. В итоге эти юристы не участвуют толком в судебном процессе, а просто числятся. На это руководство адвокатуры и руководство судей смотрят сквозь пальцы.

Адвокат Айткулов считает, что необходимо выработать определенный механизм для пресечения нарушений со стороны его коллег, а также служителей Фемиды.

- Как можно пресечь это? - рассуждает он. - Необходимо, чтобы законодательство было четко сформулировано. Нормы, законы не должны толковаться двусмысленно, чтобы каждый трактовал, как ему заблагорассудится. Это раз. Во-вторых, совет адвокатуры должен очень жестко наказывать виновников таких случаев. В то же время Дисциплинарная коллегия судей - единственный орган, который наказывает судей. Они тоже должны жестко подходить к таким моментам. Судьи и следователи не должны самостоятельно назначать адвокатов. Они не вправе этого делать. А получается так, что руководство судов, следственных органов и адвокатуры не делают того, что положено по закону. Закон в свою очередь так сформулирован, что позволяет судьям самостоятельно назначать адвокатов. Хотя так не должно быть. Должен быть выработан определенный механизм для пресечения подобных случаев. Иногда обвиняемым выгодно затягивать следствие, поэтому они меняют адвокатов. А судьи, чтобы пресечь это, сами назначают правозащитников. Соответственно, они сами нарушают закон.

Поясним, 29 октября в информационном агентстве «РИА Новости» было опубликовано интервью с Омбудсменом КР Токоном Мамытовым. Генерал-лейтенант в отставке заявил о том, что к ним поступают жалобы от граждан, которые перестали доверять адвокатам. По его словам, правозащитники за спиной своих клиентов договариваются с судом или со следователем, уводя тем самым судебный процесс в сторону.



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