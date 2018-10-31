Аппарат президента Кыргызстана урезал расходы на содержание

Аппарат президента урезал расходы на содержание. За девять месяцев 2018-го траты составили 133 миллиона сомов, что на 30 миллионов меньше, чем в 2017-м.



Аппарат президента урезал расходы на содержание. За девять месяцев 2018-го траты составили 133 миллиона сомов, что на 30 миллионов меньше, чем в 2017-м. Об этом сообщило Министерство финансов.

По данным ведомства, больше всего средств потратили на зарплату — 93 миллиона сомов.

Расходы на надбавки, дополнительные выплаты и компенсации превысили 60 миллионов сомов.

В 2017 году на жалование со всеми начислениями израсходовали 100 миллионов сомов.



В 2018-м в смете расходов аппарата президента появились «пособия по социальной помощи населению» — 570 тысяч сомов. Это компенсационные выплаты в связи с потерей кормильца.



Ссылка: https://24.kg/ekonomika/100207/

