В Кыргызстане крупные автотрассы хотят сделать платными

Министерство транспорта и дорог Кыргызстана планирует рассчитать размер оплаты проезда по крупным трассам страны и предложить соответствующий проект парламенту.

Министерство транспорта и дорог Кыргызстана планирует рассчитать размер оплаты проезда по крупным трассам страны и предложить соответствующий проект парламенту.

Министерство транспорта и дорог КР на своем официальном сайте сообщило об инициативе введения платы за проезд на крупных трассах на основании постановления правительства о развитии дорожной отрасли на 2016-2025 годы и с целью сохранения качества вновь построенных дорог.

Руководитель группы советников данного ведомства Нурлан Кайынбаев рассказал, что сейчас рассматриваются варианты, на каких дорогах, и за какие виды автотранспорта должна взиматься плата. "Например, предлагаем, что на четырехполосных трассах или более широких дорогах плата должна быть введена для всех. А вот на двухполосных трассах вроде Ош-Бишкек мы предложили оплату брать только с грузового автотранспорта.

Предположительно, с легкового автотранспорта за каждый километр будет взиматься по 60 тыйынов, а с грузовых машин в зависимости от их категории - от 2 до 10 сомов за километр", - говорит он.

​На данный момент идет подготовка соответствующего законопроекта. В ближайшие дни документ будет выставлен на общественное обсуждение, а затем отправлен на рассмотрение парламента. В случае одобрения инициативы депутатами в силу она может вступить уже в течение полугода после принятия.

По словам Нурлана Кайынбаева, предпринимаются попытки запустить систему взимания платы за проезд через автоматизированную систему. "Человеческий фактор должен быть минимальным. Человек, который вносит деньги, должен видеть, что уплачиваемые им деньги используются по целевому назначению и тратятся на дорогу. Кроме того, мы обращаем внимание на качество дорог и стандарты. За платной дорогой, безусловно, должен быть хороший уход,и с двух сторон она должна быть огорожена", - добавил он.