Джаныш Рустенбеков станет новым послом Кыргызстана в Таджикистане

Комитет по международным делам, обороне и безопасности парламента Кыргызстана дал согласие на назначение послом страны в Таджикистане Джаныша Рустенбекова.

Комитет по международным делам, обороне и безопасности парламента Кыргызстана дал согласие на назначение послом страны в Таджикистане Джаныша Рустенбекова. Об этом 30 октября сообщила пресс-служба парламента.

Кандидатуру Рустенбекова представила первый заместитель министра иностранных дел КР Динара Кемелова.

Ранее должность посла Кыргызстана в Таджикистане занимал Мирослав Ниязов, срок полномочий которого завершился в 2018 году.

69-летний Джаныш Рустенбеков ранее работал послом Кыргызстана в Туркменистане.

Напомним, что за две недели до назначения нового посла некоторые депутаты кыргызского парламента подвергли критике дипмиссию страны в Душанбе за то, что не реагирует на участившиеся конфликты на кыргызско-таджикской границе. "Создается впечатление, что у нас нет посла в Таджикистане", - возмущались некоторые народные избранники.