В Кыргызстане директора школ будут освобождать место по достижении 65-летнего возраста

Согласно поправкам, предлагаемым в Трудовой кодекс, предусмотрено прекращать контракты с руководителями образовательных учреждений по достижении ими 65-летнего возраста.



Согласно поправкам, предлагаемым в Трудовой кодекс, предусмотрено прекращать контракты с руководителями образовательных учреждений по достижении ими 65-летнего возраста. Соответствующий законопроект рассмотрен в парламентском комитете по социальным вопросам, образованию, науке, культуре и здравоохранению.

Как сообщила в докладе заместитель министра образования и науки КР Н. Жусупбекова, в данное время 55 руководителей государственных и муниципальных учреждений сферы образования достигли 65-летнего возраста. В то же время они признаются педагогическими работниками.

После того как достигшие 66-летнего возраста директора школ освободят должностное место, они при желании могут работать в качестве наставников. Депутаты не уточнили, будет ли проводиться данная работа на общественных началах без соответствующей оплаты или нет.

В ходе обсуждения была одобрена концепция предлагаемых в Трудовой кодекс КР дополнений и изменений, Жогорку Кенешу предложено одобрить его в первом чтении.

Источник: sayasat.kg, gezitter. org