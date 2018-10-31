В Кыргызстане директора школ будут освобождать место по достижении 65-летнего возраста

Согласно поправкам, предлагаемым в Трудовой кодекс, предусмотрено прекращать контракты с руководителями образовательных учреждений по достижении ими 65-летнего возраста.
Согласно поправкам, предлагаемым в Трудовой кодекс, предусмотрено прекращать контракты с руководителями образовательных учреждений по достижении ими 65-летнего возраста. Соответствующий законопроект рассмотрен в парламентском комитете по социальным вопросам, образованию, науке, культуре и здравоохранению.
Как сообщила в докладе заместитель министра образования и науки КР Н. Жусупбекова, в данное время 55 руководителей государственных и муниципальных учреждений сферы образования достигли 65-летнего возраста. В то же время они признаются педагогическими работниками.
После того как достигшие 66-летнего возраста директора школ освободят должностное место, они при желании могут работать в качестве наставников. Депутаты не уточнили, будет ли проводиться данная работа на общественных началах без соответствующей оплаты или нет.
В ходе обсуждения была одобрена концепция предлагаемых в Трудовой кодекс КР дополнений и изменений, Жогорку Кенешу предложено одобрить его в первом чтении.
Источник: sayasat.kg, gezitter. org
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!