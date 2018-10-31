"Ждем". Глава парламентского комитета сказал, почему до сих пор не рассмотрены недостатки в МИД

После выведения заключение Генпрокуратуры по недостаткам в Министерстве иностранных дел вопрос будет рассмотрен в парламентском комитете по международным делам, обороне и безопасности, сообщил порталу SUPER.KG председатель указанного комитета Исхак Пирматов.





После выведения заключение Генпрокуратуры по недостаткам в Министерстве иностранных дел вопрос будет рассмотрен в парламентском комитете по международным делам, обороне и безопасности, сообщил порталу SUPER.KG председатель указанного комитета Исхак Пирматов.

"Материалы Совета безопасности вручены Генпрокуратуре. Мы получили информацию, вызвавшую общественный резонанс. После прибытия заключения проверки прокуратуры, мы включим вопрос в повестку дня и рассмотрим", - сказал Пирматов.

До этого бывший посол Кыргызстана в Южной Корее Кылычбек Султан перечислил на пресс-конференции факты вымогательства денег, контрабандного ввоза из-за границы дорогостоящих авто, использования дипломатических номеров за границей, выдачи диппаспортов не имеющим отношения к дипломатической службе лицам в структуре МИД. "Хотел донести информацию на примерах по всем этим фактам до президента, но чинят препоны. Поэтому решил донести информацию через "четвертую власть" – средства массовой информации", - заявлял бывший посол.

Совет безопасности при аппарате президента признал наличие недостатков и коррупционных фактов в МИД, про которые говорил Кылычбек Султан.

"Мой народ! Я увидел политическое шоу Сооронбая Жээнбекова! Отказываюсь признавать такую власть. Обратился с просьбой о политическом убежище за рубежом", - написал Кылычбек Султан на своей странице в соцсети. Вскоре после публикации этого поста он был освобожден от должности посла.

Источник: super.kg, gezitter. org