Грязные судьи начали привлекаться к ответственности

В начале года президент Сооронбай Жээнбеков призвал привлекать к ответственности судей, которые работают против интересов страны и народа.





В начале года президент Сооронбай Жээнбеков призвал привлекать к ответственности судей, которые работают против интересов страны и народа. Начали просматриваться «сомнительные» дела нечистых судей. Например, в отношении судьи Свердловского района Эльвиры Жаркеевой возбуждено уголовное дело по статьям «Злоупотребление должностным положением» и «Намеренное издание судебного вердикта, решения или постановления, не подлежащего судебной справедливости». 15 августа 2016 года Жаркеева без участия обеих сторон удовлетворила незаконно заполненное заявление об изъятии крупной суммы денег, вынесла вердикт в пользу гражданина Китая. Что касается написавшего заявление гражданина Китая, еще до решения суда он разыскивался за мошенничество. Уголовное дело в отношении судьи передано следственному управлению Государственного комитета национальной безопасности.

Источник: газета «Мантыш» №52 от 30.10.2018 / стр. 3, gezitter. org