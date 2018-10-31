"Сокращение тоев-поминок нам надо начинать с себя", - заявил на заседании парламентского комитета сегодня, 30 октября, первый вице-премьер-министр Кубатбек Боронов.
"Сокращение тоев-поминок нам надо начинать с себя", - заявил на заседании парламентского комитета сегодня, 30 октября, первый вице-премьер-министр Кубатбек Боронов.
Депутат Алтынбек Сулайманов заявил о необходимости сокращения различных празднеств и юбилеев. "Представители правительства ездят на места и перерезают ленту. Вице-премьер-министр находится в Ноокене, а премьер-министр – в Лейлеке", - сказал Сулайманов.
"Мы сейчас работаем по утвержденной в прошлые годы программе. В следующем году собираемся провести сокращение. Неправильно отмечать 80-летие или 70-летие каждого района", - сказал Боронов.
На заседании парламентского комитета по конституционному законодательству, госустройству, судебно-правовым вопросам и регламенту Жогорку Кенеша рассматривается проект закона "О республиканском бюджете КР на 2019 год и прогнозах на 2020-2021 гг."
Источник: super.kg, gezitter. org
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