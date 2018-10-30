Эльвира Сурабалдиева о министре образования: До нее еще не дошли руки правоохранительных органов

Депутат недоумевает, почему Гульмира Кудайбердиева отправилась решать вопросы школьного питания в Африку



Депутат Евгения Строкова - заслуженный учитель Кыргызстана, достаточно долгое время работающая в системе образования. Об этом в беседе с Vesti.kg напомнила ее коллега по парламенту Эльвира Сурабалдиева.

- Я со Строковой работаю дольше, чем Гульмира Кудайбердиева занимает пост министра образования, - заявила нардеп. - Мне кажется, у нее такое предвзятое отношение к депутату Строковой только из-за того, что та русской национальности. Несмотря на свою национальность, Евгения Григорьевна - человек патриотического настроя. Я сильно сомневаюсь в том, что ею за эти три года двигало желание лоббировать какие-то интересы. Мы достаточно близко общаемся. Я ни разу за ней таких вещей не наблюдала. Гульмира Каримовна вместо того, чтобы разобраться в своем «огороде» и ездить по школам внутри страны, предпочитает ездить за границу. Здесь я бы обратила внимание на деятельность всех министров. Нужно поставить вопрос об их соответствии занимаемым должностям. У нас столько школ, где много проблем. К нам поступают жалобы на качество образования, на питание, на нехватку учебников, зарплату учителей...

Эльвира Жыргалбековна отметила, что Кудайбердиева практически никогда не отстаивала интересы тех же учителей в Жогорку Кенеше, поставив ей в пример руководителей МВД, ГКНБ, ГПС.

- Кстати, дома, построенные для сотрудников МВД, ГКНБ, ГПС, - большая заслуга руководителей тех ведомств, - продолжила Сурабалдиева. - Руководители этих ведомств смогли, в хорошем смысле этого слова, пролоббировать интересы своих сотрудников. Кудайбердиева никогда этим не отличалась.Она никогда не ставила вопрос в правительстве о постройке домов для учителей, каких-то льготах для них. Меня удивило, что она поехала в Африку, дабы выяснить вопрос по горячему питанию. Прошу прощения, причем тут Африка и школьное питание? Не проще ли было за все время ее работы министром объездить школы Кыргызстана? Насколько я знаю, она и половины не объездила. Нужно обратить внимание на ее поле деятельности, чем вступать в перепалку со Строковой. Евгения Григорьевна - заслуженный учитель. Она долгое время работала в нашей системе образования.

В завершение своей мысли Эльвира Жыргалбековна заявила о том, что репутация Гульмиры Кудайбердиевой в парламенте сложилась неоднозначная.

- Репутация Кудайбердиевой в парламенте неоднозначная, - утверждает народная избранница. - Скандал с ошибками в учебниках - не первый случай. И вместо того, чтобы признать свою вину и извиниться, Кудайбердиева сделала крайними всех вокруг, кроме себя. Когда с нее потребовали предоставить отчет по кыргызскому языку, она не стала его предоставлять. Для меня это еще один вопрос. Я думаю, у нее там достаточно большое поле деятельности для коррупции. Просто до нее еще не дошли руки правоохранительных органов.

Поясним, накануне вышло интервью министра образования Гульмиры Кудайбердиевой, в котором она пояснила, почему сделала выбор в пользу учебников отечественного производства. По ее словам, депутат ЖК Евгения Строкова продвигала интересы российских издателей, но министр образования посчитала эти учебники дорогими для кыргызстанцев (350 рублей за учебник), поэтому выбрала отечественного производителя, который обходится в 100 сомов. Это, по мнению Гульмиры Кудайбердиевой, могло послужить причиной для «мести» со стороны Строковой.



Source: https://vesti.kg