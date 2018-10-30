Судебный процесс по делу «Райыма-миллиона» вновь перенесли

По словам адвоката Матраимова, заседание не состоялось в связи с ходатайством представителей правительства

Слушание в Бишкекском городском суде по делу экс-заместителя председателя ГТС Райымбека Матраимова о восстановлении его в должности перенесли. Об этом Vesti.kg сообщила его адвокат Татьяна Карыжинская.

- Процесс не состоялся, заседание перенесли на 19 ноября текущего года по ходатайству правительства, - проинформировала юрист.

Напомним, ранее Первомайский районный суд принял решение о восстановлении в должности экс-зампредседателя Таможенной службы Райымбека Матраимова.

Правительство в свою очередь обжаловало решение первой инстанции.





Source: https://vesti.kg

