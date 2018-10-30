НПЗ «Джунда» тайком продает газ в Таджикистан?

Перевозчики говорят, что регулярно транспортируют топливо в соседнюю республику
Нефтеперерабатывающий завод «Джунда» в Кара-Балте негласно вывозит газ для заправки автомобилей в Таджикистан. Об этом Vesti.kg рассказал глава Ассоциации автоперевозчиков Кыргызстана Темирбек Шабданалиев.
- Я изучаю эту проблему и узнал от перевозчиков, что НПЗ продает газ в Таджикистан, потому что там он дороже, - признался он. – Водители работают на этих рейсах и говорят, что такое происходило не раз.
По словам председателя ассоциации, маневры «Джунды» приводят к повышению цены на газ в Кыргызстане. Он напомнил, что в 2017 году он стоил 18 сомов за литр, и еще позавчера – 26 сомов за литр. Сегодня заправиться газом можно уже за 29-30 сомов за литр.
- На заводе рост цен объясняют ремонтом на предприятии, но ремонт закончился неделю назад, а цены продолжают расти, - отмечает Шабданалиев. – Это вредительство: топливо производят здесь, портят тут экологию, а продают в другую страну. На этом наживаются китайцы, потому что именно они занимаются поставкой.
В НПЗ «Джунда» информацию опровергают. В ответ на вопрос Vesti.kg там ответили, что на предприятии сейчас вообще нет газа.
- А когда он у нас был, мы не продавали его в Таджикистан, - уверяют на заводе. – У нас нет таких соглашений.
Source: https://vesti.kg
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