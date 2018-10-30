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ГКНБ: Сейчас Икрамжан Илмиянов активно сотрудничает со следствием

Чекисты ответили на заявление СДПК

 

В связи с обнародованием переписки и заявлением партии СДПК в отношении гражданина Икрамжана Илмиянова ГКНБ КР сообщает следующее:

«В настоящее время в рамках ранее возбужденного уголовного дела следствие продолжается. Расследование ведется всесторонне и объективно.

 

Выясняются все обстоятельства происхождения и растраты указанных денежных средств.

 

Стоит отметить, что у следствия имеется достаточно доказательств в получении денежных средств гражданином Илмияновым.

 

В настоящее время Икрамжан Илмиянов активно сотрудничает со следствием». 

 

 

 

Пресс-центр ГКНБ
 
Source: https://vesti.kg 
 

           

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