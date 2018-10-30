ГКНБ: Сейчас Икрамжан Илмиянов активно сотрудничает со следствием

Чекисты ответили на заявление СДПК
В связи с обнародованием переписки и заявлением партии СДПК в отношении гражданина Икрамжана Илмиянова ГКНБ КР сообщает следующее:
«В настоящее время в рамках ранее возбужденного уголовного дела следствие продолжается. Расследование ведется всесторонне и объективно.
Выясняются все обстоятельства происхождения и растраты указанных денежных средств.
Стоит отметить, что у следствия имеется достаточно доказательств в получении денежных средств гражданином Илмияновым.
В настоящее время Икрамжан Илмиянов активно сотрудничает со следствием».
Пресс-центр ГКНБ
Source: https://vesti.kg
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