В Кыргызстане с юристов взимают 20 тысяч сомов за вступление в адвокатуру

Госагентство антимонопольного регулирования требует от адвокатуры Кыргызстана отменить вступительный взнос в размере 20 тысяч сомов. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.



Госагентство антимонопольного регулирования требует от адвокатуры Кыргызстана отменить вступительный взнос в размере 20 тысяч сомов. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Уточняется, что в госагентство поступили обращения от Министерства юстиции, ОО «Общество против коррупции» и заявителя У.Б., где указывалось, что адвокатура взимает вступительный взнос с юристов, получивших адвокатскую лицензию.

«Вступление в адвокатуру является обязательной мерой и обременительным требованием для занятия адвокатской деятельностью. Взимание вступительных взносов нарушает права тех, кто ограничен в финансовых возможностях. Госагентство выдало адвокатуре предписание об устранении нарушения закона и отмене вступительного взноса», — сообщили в Госантимонополии.



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