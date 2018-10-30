«РусГидро» не уведомляло Кыргызстан о продаже доли в Верхненарынском каскаде

Официально компания «РусГидро» не уведомляла Кыргызстан о планах продажи доли в проекте по строительству Верхненарынского каскада ГЭС.
Официально компания «РусГидро» не уведомляла Кыргызстан о планах продажи доли в проекте по строительству Верхненарынского каскада ГЭС. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил заместитель гендиректора ОАО «Электрические станции» Улан Орозоев.
По его словам, кыргызская сторона продолжает настаивать на проведении независимого аудита вложенных в строительство Верхненарынского каскада средств. Только после этого Кыргызстан готов рассматривать вопрос о погашении долга. Однако «РусГидро» против аудита и требует вернуть деньги.
«Судебный процесс должен пройти в Гааге, но российская сторона вправе продать свою долю. Мы изучаем вопрос. Когда появилось решение, мы не знаем», — прокомментировал Улан Орозоев.
Напомним, акционеры компании «РусГидро» решили продать долю компании в ЗАО «Верхне-Нарынские ГЭС» как непрофильный актив.
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