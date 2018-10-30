Минтруда отделалось предупреждением за предложение потратить пособия на машины

Генеральная прокуратура Кыргызстана провела проверку по фактам, озвученным депутатом Жогорку Кенеша Аидой Касымалиевой о незаконном использовании Министерством труда и социального развития денежных средств, предназначенных для выплаты пособий, на другие цели, в том числе приобретение служебных автомашин.
Генеральная прокуратура Кыргызстана провела проверку по фактам, озвученным депутатом Жогорку Кенеша Аидой Касымалиевой о незаконном использовании Министерством труда и социального развития денежных средств, предназначенных для выплаты пособий, на другие цели, в том числе приобретение служебных автомашин.
Установлено, что 12 октября руководство Министерства труда и социального развития направило письмо в Министерство финансов с предложением скорректировать смету расходов на 2018 год в целях использования сэкономленных от выплат социальных пособий средств на иные цели.
В ходе проверки оснований для внесения корректировки в расходную часть бюджета, тем более касающейся использования средств защищенных статей расходов, не подлежащих сокращению, не установлено. Предложение Минсоцразвития является необоснованным и незаконным.
По результатам проверки Генеральная прокуратура объявила руководству Министерства труда и социального развития предостережение о недопустимости нарушений закона.
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