Что будет, если следующий год мы назовем Годом развития регионов–2?

В начале года президент Сооронбай Жээнбеков провозгласил Год развития регионов. Но год подходит к концу. Но регионы развивались не так, как мы ожидали. Это стало несбыточной мечтой.



В начале года президент Сооронбай Жээнбеков провозгласил Год развития регионов. Но год подходит к концу. Но регионы развивались не так, как мы ожидали. Это стало несбыточной мечтой. Примеров полно. В среду на пленарном заседании парламента обсуждались вопросы сельского хозяйства, где невооруженным глазом были видны недостатки в Министерстве сельского хозяйства, не была проделана позитивная работа в сельской местности, где проживает более 60% населения страны. Жители сел даже не ощутили на себе работу специального комитета по развитию сельской местности. Можно сказать, что не были выполнены позитивные намерения, вроде решения вопросов образования, медицины, установления или обновления ирригационных сетей, обеспечения доступными кредитами и чистой водой. Наверное, мы все знаем, что в прошлом году президент Узбекистана Мирзиёев не афишируя разрушил целое село, за 45 дней отстроил большое село, неузнаваемое, с современными условиями. Отсюда возникает мысль, почему бы следующий год не назвать Годом развития регионов-2? Это мы предлагаем из-за сильных переживаний.

Источник: газета «Айгай пресс» №16 от 26.10.2018 / стр. 10, gezitter. org