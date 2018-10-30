Муфтият: "Задержанный в Озгоне с наркотиками гражданин никогда не работал имамом"

27 октября, в селе Жылалды Озгонского района задержан с наркотиками 36-летний гражданин. Областная милиция распространила информацию, что он является имамом села.





Вчера, 27 октября, в селе Жылалды Озгонского района задержан с наркотиками 36-летний гражданин. Областная милиция распространила информацию, что он является имамом села.

Сегодня, 28 октября, пресс-секретарь Духовного управления мусульман Кыргызстана Максат Атабаев опроверг порталу SUPER.KG, что задержанный гражданин работал имамом.

"Задержанный с наркотиками гражданин не работает имамом. До этого времени он не работал в структуре ДУМК", - сказал Атабаев.

Источник: super.kg, gezitter. org