Как государство всеми силами старается не платить пособия тем, кто в них нуждается

В Бишкеке малообеспеченные семьи с детьми продолжают оставаться без поддержки со стороны государства.

В Бишкеке малообеспеченные семьи с детьми продолжают оставаться без поддержки со стороны государства. Вопрос об этом сегодня, 29 октября, во время заседания Жогорку Кенеша подняли представители неправительственных организаций, помогающих детям.



В сентябре и октябре Ассоциация НКО по продвижению прав и интересов детей в КР совместно с Центром защиты детей провели анализ ситуации по назначению и выплате пособия "уй-булого комок" для внутренних мигрантов с детьми, проживающих в новостройках Бишкека. Дополнительно изучена ситуация с получением единовременной выплаты при рождении ребенка "балага суйунчу".

В ходе исследования опрошены семьи и сотрудники территориальных управлений соцразвития столицы.

По результатам исследования 88% семей, которые нуждаются в пособиях по малообеспеченности, не получают его.

В качестве причины, по которым семья не получает пособие, 100% семей назвали необходимость сбора очень большого количества документов для назначения пособия.

Около 70% респондентов ответили, что не обладают информацией, куда можно обратиться за назначением пособий. Около 40% семей сказали, что обращались за назначением пособий, но им отказали, так как у них прописка в регионе, а в городе ее нет.



Особое место в этой части опроса заняли жители новостройки "Алтын Казык". Данная новостройка не является легальной, и когда жители данного жилмассива обращаются за пособиями в Бишкек, то им отвечают, что новостройка нелегальная, поэтому им не начисляются пособия. При этом когда они обращаются по месту прописки, им говорят, что фактически они не проживают по месту прописки, и отказывают в назначении пособий.

Все опрошенные, кто проживает с родственниками, сказали, что, несмотря на то что они ведут раздельные бюджеты, доходы родственников посчитали в их семейный совокупный доход (отметим, что если доход превышает 900 сомов, то пособие не назначается).

Около 50% опрошенных отметили недоброжелательное отношение к ним в момент обращения в Управление соцразвития за назначением пособий.

Там требовали справки с постоянного места прописки, хотя у людей нет возможности выезжать в регион для получения данной справки. В Управлениях соцразития (УСР) продолжают требовать прописку в городе при назначении пособий.

Что говорят опрошенные?



"Мы получали пособия в селе 6 месяцев, потом переехали в Бишкек, и нас убрали из получателей пособий".



"Многие говорят, что пособие можно получить только по блату".



"Сотрудники УСР были грубы со мной, они сказали: вас много, а у меня дел полно".



"Сотрудники УСР все молодые, ничего не знают и не могут подсказать, как получить пособие".



"Мы нигде не могли найти информацию, как мы можем получить пособия, в основном информация передается по "сарафанному радио".

"В УСР вообще со мной не хотели разговаривать, потому что я внутренний мигрант".



"Мы обратились за получением пособий, но нам сказали, что мы должны прожить 10 лет на этом месте, чтобы иметь право на получение пособий".

"Я обратилась в Аламединское УСР в апреле 2018 года, мне сказали, что закон не принят, и не стали назначать пособия".



При этом опрос сотрудников территориальных УСР показал, что 90% обратившихся семей за пособиями являются внутренними мигрантами.



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