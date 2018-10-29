В российском сериале татарская орда говорит на кыргызском

В 12-й серии популярного российского телесериала "Домашний арест" на ТНТ воины татарской орды говорят на современном кыргызском языке.

В 12-й серии популярного российского телесериала "Домашний арест" на ТНТ воины татарской орды говорят на современном кыргызском языке.

В этой серии рассказывается история Синеозерского монастыря из "Повести временных лет" в момент, когда на монастырь напали татары. Во время нападения и при поиске священной книги татары говорят на кыргызском следующие фразы: "Жакшы соз менен айтканды тушунбосо кулагын кескиле. Котор" ("Если он не понимает по-хорошему, отрежь ему ухо"), "кыйнагыла жакшылап" ("Помучайте его хорошенько").

"Домашний арест" - комедийный сериал ТНТ, продюсером которого является Семен Слепаков.





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