В российском сериале татарская орда говорит на кыргызском

В 12-й серии популярного российского телесериала "Домашний арест" на ТНТ воины татарской орды говорят на современном кыргызском языке.
В 12-й серии популярного российского телесериала "Домашний арест" на ТНТ воины татарской орды говорят на современном кыргызском языке.
В этой серии рассказывается история Синеозерского монастыря из "Повести временных лет" в момент, когда на монастырь напали татары. Во время нападения и при поиске священной книги татары говорят на кыргызском следующие фразы: "Жакшы соз менен айтканды тушунбосо кулагын кескиле. Котор" ("Если он не понимает по-хорошему, отрежь ему ухо"), "кыйнагыла жакшылап" ("Помучайте его хорошенько").
"Домашний арест" - комедийный сериал ТНТ, продюсером которого является Семен Слепаков.
URL: https://kaktus.media/381788
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!