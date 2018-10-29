МВД КР: Служебные кабинеты в здании газеты “Вечерний Бишкек” были опечатаны в рамках расследования уголовного дела

Бишкек, “Саясат.kg”. Служебные кабинеты в здании газеты “Вечерний Бишкек” были опечатаны в рамках расследования уголовного дела, сообщает пресс-служба МВД КР.
Согласно информации, следственной службой МВД КР в настоящий момент расследуется уголовное дело, возбужденное по фактам допущений нарушений законности при передаче имущества и активов ЗАО Издательского дома “Вечерний Бишкек” и ОсОО Рекламная фирма “Рубикон”.
В процессе расследования поступила оперативная информация о том, что в воскресенье 28 октября 2018 года руководитель ОсОО РФ “Рубикон” собрал в офисе главного бухгалтера и отдела кадров Общества для внесения изменений к документам Общества.
В связи с чем произведен обыск в здании «Вечерний Бишкек” по ул.Усенбаева 2, г.Бишкек, и действительно установлено, что в выходной день в офисе находятся генеральный директор, главный бухгалтер и отдел кадров, которые первоначально отказались допустить следственно-оперативную группу на территорию, в последствии после разъяснений следственно-оперативная группа была допущена, где служебные кабинеты были опечатаны до прибытия специалистов осуществляющих проверку, то есть к 8 часам 29 октября 2018 года.
Следствие по делу продолжается, никаких препятствий в работе для сотрудников ЗАО Издательского дома «Вечерний Бишкек» и ОсОО Рекламная фирма «Рубикон» на сегодняшний день не имеется.
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