Кумтор хотят продать китайцам?

«Нам стало достоверно известно о том, что руководство компании Centerra Gold Inc (Центерра) ведет активные переговоры с китайской компанией Shadong Gold (Шандунь Голд) о продаже не принадлежащей Кыргызской Республике доле в компании Центерра.

«Нам стало достоверно известно о том, что руководство компании Centerra Gold Inc (Центерра) ведет активные переговоры с китайской компанией Shadong Gold (Шандунь Голд) о продаже не принадлежащей Кыргызской Республике доле в компании Центерра. Таким образом, если эта сделка будет осуществлена, и китайская компания Шандунь Голд станет владеть 73,4% компании Центерра, которая, в свою очередь, владеет 100% компании Кумтор, то месторождение фактически перейдет под контролем китайцев», говорится в обращении работников месторождения, которое опубликовано на сайте Telegra.ph.

«Нам также стало известно, что компания Шандунь Голд уже наняла компанию Golder Associates (Голдер) для проведения технического аудита на Кумторе. То есть, переговоры уже идут на продвинутой стадии, подписаны соответствующие меморандумы и соглашения о конфиденциальности.

Это подтверждает многочисленные публикации в прессе с предположениями о том, что нынешнее руководство Центерры уже давно спланировало бегство с Кумтора, намереваясь выкачать из него последние соки и убежать.

Теперь окончательно становится понятным нежелание Центерры заниматься геологией, разработкой подземной части месторождения, яснее становится и намерение откупиться от Кыргызстана выплатами по так называемому стратегическому соглашению 2017 года для того, чтобы оттянуть время для завершения сделки с Шандунь Голд.

Понятным и очевидным стало намерение Центерры уволить надежных работников – граждан Кыргызстана, со многими из которых по политике Центеррры не продлеваются трудовые договора.

На Кумторе ищут и находят любые причины для прекращения трудовых договоров, вот почему мы опасаемся указать наши фамилии. Все усилия Центеррры направлены на то, чтобы освободить место для работы на Кумторе дешевой рабочей силы из Шандунь Голд (Китай) после их заключения сделки с Центеррой.

Нам, кыргызстанцам, уже подготовили замену на объекте, являющимся национальным достоянием, на котором мы работаем уже почти три десятилетия.

Об участии Правительства КР в этих переговорах нам неизвестно, но не может быть чтобы Правительство о них ничего не знало. Знает и бездействует. Почему, в чем интерес?

Мы требуем не допустить очередного предательства по Кумтору!

Группа бывших и пока еще работающих кумторовцев», так заканчивается обращение.

Справка: Шандунь Голд является второй по величине золото-производящей компанией Китая. Государство владеет этой компанией через правительство провинции Шандунь



Автор K-News