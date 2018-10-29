В Бишкеке задержаны двое, подозреваемые в избиении 18-летнего парня в ночном клубе

В Бишкеке задержаны двое, до смерти избившие 18-летнего парня в ночном клубе. Об этом сообщает ГУВД столицы.
В Бишкеке задержаны двое, до смерти избившие 18-летнего парня в ночном клубе. Об этом сообщает ГУВД столицы.
По данным ведомства, ими оказались М.у.А., 2001 года рождения, и О.Р., 2000 года рождения. Они водворены в ИВС ГУВД Бишкека. Проводится расследование. Назначены соответствующие экспертизы.
Напомним, в ночь с 27 на 28 октября в одном из ночных клубов в результате драки погиб 18-летний студент столичного вуза.
Автор К-Nеws
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