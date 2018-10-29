В Бишкеке задержаны двое, подозреваемые в избиении 18-летнего парня в ночном клубе

В Бишкеке задержаны двое, до смерти избившие 18-летнего парня в ночном клубе. Об этом сообщает ГУВД столицы.

В Бишкеке задержаны двое, до смерти избившие 18-летнего парня в ночном клубе. Об этом сообщает ГУВД столицы.

По данным ведомства, ими оказались М.у.А., 2001 года рождения, и О.Р., 2000 года рождения. Они водворены в ИВС ГУВД Бишкека. Проводится расследование. Назначены соответствующие экспертизы.

Напомним, в ночь с 27 на 28 октября в одном из ночных клубов в результате драки погиб 18-летний студент столичного вуза.

Автор К-Nеws