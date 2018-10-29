В Кыргызстан из Новосибирской области репатриированы четверо несовершеннолетних детей, оставшихся без попечения родителей

Бишкек, “Саясат.kg”. Об этом сообщает пресс-служба Минтруда и соцразвития.
Дети, по приезду на родину сразу были размещены в детское учреждение. Возвращение малышей в возрасте 6-7 месяцев организовано при содействии посольства Кыргызской Республики в Российской Федерации, вице-консульства КР в г.Новосибирск, Министерства здравоохранения КР, Министерства труда и социального развития КР.
В настоящее время сотрудники Министерства труда и соцразвития ведут работу по воссоединению возвращенных детей с биологическими семьями.
В ведомстве отметили, что в силу разных обстоятельств дети - граждане Кыргызской Республики остаются без попечения родителей за пределами родной страны. Основными причинами отказа матерей от детей является: отсутствие постоянного места жительства, отсутствие постоянного заработка, не зарегистрированный в официальном порядке брак, нежеланная беременность, либо один из родителей в местах лишения свободы.
По данным Министерства с 2011 года на родину возвращены 89 детей, оставшихся без попечения родителей. Из них 10 возвращены в 2018 году.
Для информации:
Согласно Закона КР “О гражданстве Кыргызской Республики” ребенок, один из родителей которого к моменту его рождения состоял в гражданстве Кыргызстана, а другой был лицом без гражданства или был неизвестен, является гражданином Кыргызской Республики независимо от места его рождения.
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