Следующий год может принести рост торгового оборота внутри ЕАЭС

Однако экономист усомнился в том, что легкая промышленность Кыргызстана способна «вытянуть» экспорт на себе

За 8 месяцев 2018 года торговый оборот со странами ЕАЭС уменьшился на 3,4 процента и составил 1 млрд 481 млн долларов. Об этом на заседании фракции «Республика — Ата Журт» сообщил вице-премьер-министр Жениш Разаков.

По его словам, объем импорта в страны ЕАЭС упал на 6 процентов, зато экспорт вырос на 5,4 процента и составил 387 млн долларов.

«Хороший сдвиг заметен в сфере легкой промышленности, - отметил Разаков. - Это связано с тем, что основными потребителями продукции местных швейников являются Россия и Казахстан».

Доктор экономических наук Асылбек Аюпов посетовал на то, что положительным сдвигом можно было бы назвать не рост экспорта на 5,4 процента, а установление торгового баланса. Сегодня же импорт из стран ЕАЭС превышает экспорт примерно в 3 раза, и это соотношение вполне соответствует экспортному потенциалу Кыргызстана.

- Возможно, объем экспортируемой продукции вырос, - согласился он в разговоре с Vesti.kg. – Но за счет чего? Если говорить о легкой промышленности, которую упомянул Жениш Разаков, то я не слышал, чтобы количество рабочих мест в этой сфере или объемы поставок у нас значительно росли.

Легкое снижение торгового оборота Аюпов объяснил тем, что наша страна не всегда может выполнять требования, предъявляемые партнерами по союзу.

- Тут не все было благополучно, - отметил эксперт. – Наши овощи и фрукты часто возвращали назад из-за отсутствия фитосанитарных сертификатов. Недавно договорились с Узбекистаном о поставке 500 тонн картофеля, но потом они отказались. Наши фермеры понесли убытки.

Однако экономист порадовался тому, что со вступлением в ЕАЭС контроль за товарами на границе усилился. По его мнению, это стимулирует повышение качества производимой в республике продукции.

- Раньше могли китайскую одежду продавать под нашими этикетками, сейчас этот номер не пройдет, - сказал он. - И это правильно, потому что если наша одежда качественная и пользуется спросом, то нужно ее продвигать, стараться не отставать от мирового уровня в этом.

Президент Ассоциации рынков, предприятий торговли и сферы услуг Сергей Пономарев объяснил Vesti.kg, с какими факторами могут быть связаны изменения, озвученные вице-премьером.

- Такая тенденция как рост экспорта и снижение импорта вполне соответствует объективной реальности, - сказал он. – Но навскидку можно предположить, что эти расчеты взяты без учета золота. В целом это объяснимо тем, что экономические процессы обычно носят циклический характер.

Как напомнил экономист, после вступления Кыргызстана в Евразийский экономический союз обвалились рубль и тенге, торгово-экономические отношения между странами-участниками переживали затишье. Но начиная с конца 2016 и в 2017 году экономика пошла в рост, и сейчас снова наступило время небольшого спада, когда использованы все возможности на данном этапе.

- Теперь идут попытки раскачать ее по новой, - рассказал Пономарев. - Я только что прилетел с Евразийской экономической недели в Ереване. Там поднимали многие вопросы, связанные с продвижением коллективного бренда – «товары, сделанные в ЕАЭС». Многие страны, которые ранее сотрудничали с Россией, готовы торговать с частниками «единого рынка». Не так давно Вьетнам присоединился к зоне беспошлинной торговли. Так что регресс уже спадает и начинают работать новые экономические инструменты.

Эксперт уверен, что при уделении должного внимания новым идеям скоро снова можно будет говорить о растущем товарообороте. Например, в Ереване также обсудили установку таможенных тарифов, которые балансировали бы между спросом и предложением, а также «коллективный труд». Речь в данном случае идет о производстве составляющих товара в одной стране и сборке его – в другой.

- Это процесс не одного дня, но поддержка на высшем политическом уровне уже произошла, - отметил глава Ассоциации рынков и предприятий торговли. – Теперь нужно решать организационные вопросы, и 2019 год может быть уже поактивнее.

Стоит отметить, что правительство попросило депутатов подробно обсудить вопрос о мерах к устранению препятствий в торговле с государствами-членами ЕАЭС в закрытом режиме.

«Мы готовы вам дать полную информацию, но только без прессы. Есть моменты, о которых мы не можем говорить открыто, будет неправильно, если это попадет в СМИ», — объяснил вице-премьер-министр.





Vesti. KG



