Мэра Таласа упрекнули в непунктуальности

Айдар Жузупбеков явился на сессию местного горкенеша с большим опозданием. Его работу признали неудовлетворительной
В минувшую пятницу в Таласском горкенеше состоялась сессия, на которой мэр города должен был отчитаться о проделанной за 9 месяцев работе. Однако сам градоначальник пришел позднее указанного времени. Об этом Vesti.kg сообщила ответственный секретарь Таласского горкенеша Айгуль Сариева.
- Сессия началась без мэра, - сказала она. - Мы за 5 дней вперед высылали всем приглашение. Мэр перед рабочей поездкой в Турцию ставил свою подпись на то, что заседание должно состояться 26 октября. На сессии он должен был отчитаться за проделанную работу в течение 9 месяцев. Заседание началось не в 10:00, как было установлено ранее, поскольку на тот момент у нас также проходило мероприятие, посвященное Чингизу Айтматову. Наши депутаты приняли в нем участие, вознесли цветы к памятнику знаменитого писателя. Так, сессия началась в 11:00. Мэр почему-то не присутствовал. Вице-мэра тоже не было. Пришел лишь руководитель аппарата мэрии. На сессию явились 17 депутатов. Во время обсуждения актуальных вопросов поступило предложение дать оценку деятельности мэра Жузупбекова без его присутствия. В итоге 16 депутатов проголосовали за то, чтобы признать работу градоначальника Таласа неудовлетворительной. Позднее Айдар Жузупбеков пришел на сессию.
Стоит отметить, что Айдар Жузупбеков занимает должность мэра Таласа с 2017 года.
Vesti. KG
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