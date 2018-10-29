Нацбанк вводит в обращение коллекционную монету «90-летие Ч. Айтматова» (фото)

Она имеет статус официального платежного средства на территории Кыргызстана

С 29 октября 2018 года Национальный банк Кыргызской Республики вводит в обращение коллекционную монету «90-летие Ч. Айтматова» серии «Исторические события».



Коллекционная монета «90-летие Ч. Айтматова» выпущена в честь празднования 90-летия со дня рождения выдающегося кыргызского писателя.

Творчество Айтматова является бесценным духовным богатством кыргызского народа. Его произведения стали неотъемлемой частью процесса образования и воспитания общества, вошли в программы школ и университетов многих стран мира.



Чынгыз Айтматов навсегда останется в памяти и сердцах народа великим писателем, раскрывшим самобытность и богатую историю кыргызского народа всему миру.

Основным сюжетом лицевой стороны монеты является изображение портрета и факсимиле Чынгыза Айтматова. По окружности монеты размещена надпись «Чыңгыз Айтматов – 90 жыл» / «Chingiz Aitmatov – 90 years». В правой части указан номинал монеты.

На оборотной стороне монеты, в верхней части размещен герб Кыргызской Республики. На фоне стилизованных гор и озера Иссык-Куль изображены белый пароход и мать-олениха по одноименным мотивам произведений Чынгыза Айтматова. В нижней части указан год выпуска монеты (2018).



Каждая монета помещена в акриловую капсулу и упакована в отдельный футляр с приложением сертификата.

Коллекционная монета имеет статус официального платежного средства на территории Кыргызской Республики.

Пресс-служба НБКР



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