Россия и Кыргызстан создадут совместные логистические центры

Россия и Кыргызстан могут создать торгово-логистические центры в КР. Об этом в интервью газете «Коммерсант» заявил новый министр иностранных дел республики Чингиз Айдарбеков.



Россия и Кыргызстан могут создать торгово-логистические центры в КР. Об этом в интервью газете «Коммерсант» заявил новый министр иностранных дел республики Чингиз Айдарбеков.

По его словам, Кыргызстан рассматривает ЕАЭС в качестве эффективной площадки, где можно решать экономические вопросы.

«Но до настоящего времени не до конца отрегулированы вопросы фитосанитарного и ветеринарного контроля, сертификации. Кыргызстан рассчитывает, что вопрос будет решен», — отметил глава МИД КР.

«Мы с Сергеем Лавровым обсудили вопрос о возможности создания совместных торгово-логистических центров в Кыргызстане. У России есть опыт по этой части. Это позволит российскому потребителю напрямую получать нашу качественную продукцию. Торгово-логистические центры — своего рода хабы, места, где продукцию собирают, проводят стандартизацию, отбирают в соответствии с теми же стандартами ЕАЭС, чтобы товар мог беспрепятственно входить на рынки государств союза. Поэтому целевая аудитория будет определяться после того, как логистический центр отберет и подготовит продукцию», — подчеркнул Чингиз Айдарбеков.



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