В Сузаке задержали мужчину, порезавшего таксиста и угнавшего машину

В Сузакском районе Джалал-Абадской области милиция задержала подозреваемого в разбойном нападении на таксиста. Об этом сообщили в УВД региона.



В Сузакском районе Джалал-Абадской области милиция задержала подозреваемого в разбойном нападении на таксиста. Об этом сообщили в УВД региона.



Уточняется, что 11 октября у городского рынка в Джалал-Абаде неизвестный мужчина нанял такси Toyota Ist и попросил водителя отвезти его на трассу Бишкек — Ош. Пассажир объяснил, что ему нужно забрать груз из Бишкека.

«Приехав на место, пассажир нанес водителю несколько ножевых ранений в плечо, ухо, лицо. Таксисту удалось сбежать, на попутках он доехал до больницы. Подозреваемого задержали недалеко от места происшествия. Он, угнав машину, попал в ДТП», — сообщили в УВД.

Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Мужчина заявил, что пошел на преступление из-за голода, отметили в милиции.

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