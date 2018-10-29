В Сузаке задержали мужчину, порезавшего таксиста и угнавшего машину

В Сузакском районе Джалал-Абадской области милиция задержала подозреваемого в разбойном нападении на таксиста. Об этом сообщили в УВД региона.
В Сузакском районе Джалал-Абадской области милиция задержала подозреваемого в разбойном нападении на таксиста. Об этом сообщили в УВД региона.
Уточняется, что 11 октября у городского рынка в Джалал-Абаде неизвестный мужчина нанял такси Toyota Ist и попросил водителя отвезти его на трассу Бишкек — Ош. Пассажир объяснил, что ему нужно забрать груз из Бишкека.
«Приехав на место, пассажир нанес водителю несколько ножевых ранений в плечо, ухо, лицо. Таксисту удалось сбежать, на попутках он доехал до больницы. Подозреваемого задержали недалеко от места происшествия. Он, угнав машину, попал в ДТП», — сообщили в УВД.
Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Мужчина заявил, что пошел на преступление из-за голода, отметили в милиции.
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