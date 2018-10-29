Доллар в Кыргызстане приближается к отметке в 70 сомов

За неделю доллар в Кыргызстане подорожал на 25 тыйынов и приближается к отметке в 70 сомов.



За неделю доллар в Кыргызстане подорожал на 25 тыйынов и приближается к отметке в 70 сомов.

Сегодня обменные пункты столицы и коммерческие банки покупают американскую валюту по 69,45-69,55 сома, а продают по 69,7-69,75 сома. С начала месяца доллар подорожал на 75 тыйынов. Номинальный курс установлен Национальным банком в 69,5196 сома (рост на 0,16 процента).

Отметим, похожая ситуация наблюдалась в начале сентября, когда курс доллара достиг отметки в 69,7 сома. Это вынудило Национальный банк провести интервенцию, чтобы стабилизировать ситуацию на валютном рынке.



Ссылка: https://24.kg/ekonomika/99976/