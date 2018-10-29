Дядя сидит в заключении, племянник – министр

На место длительно болевшего и недавно скончавшегося Султана Жумагулова идет министром культуры, информации и туризма Азамат Жаманкулов. До этого он руководил департаментом туризма названного министерства.





На место длительно болевшего и недавно скончавшегося Султана Жумагулова идет министром культуры, информации и туризма Азамат Жаманкулов. До этого он руководил департаментом туризма названного министерства. На ту должность был назначен в 2015 году. До того был руководителем секретариата по организации Игр кочевников. Новому министру исполнилось 30 лет. Говорят, он племянник бывшего главы Фонда имущества Болсунбека Казакова, сидящего в СИЗО ГКНБ по подозрению в коррупции. Похоже, власть признает ошибочность ареста дяди, и в виде извинения решила сделать его племянника министром. Конечно, по закону каждый отвечает сам за себя. Поэтому пожелаем Азамату мырзе сдерживать коня, работать чисто, не вмешиваясь в коррупционные дела.

Источник: газета «Ачык саясат плюс» №39 от 26.10.2018/стр.5, gezitter.org