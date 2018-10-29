Дядя сидит в заключении, племянник – министр

На место длительно болевшего и недавно скончавшегося Султана Жумагулова идет министром культуры, информации и туризма Азамат Жаманкулов. До этого он руководил департаментом туризма названного министерства.
На место длительно болевшего и недавно скончавшегося Султана Жумагулова идет министром культуры, информации и туризма Азамат Жаманкулов. До этого он руководил департаментом туризма названного министерства. На ту должность был назначен в 2015 году. До того был руководителем секретариата по организации Игр кочевников. Новому министру исполнилось 30 лет. Говорят, он племянник бывшего главы Фонда имущества Болсунбека Казакова, сидящего в СИЗО ГКНБ по подозрению в коррупции. Похоже, власть признает ошибочность ареста дяди, и в виде извинения решила сделать его племянника министром. Конечно, по закону каждый отвечает сам за себя. Поэтому пожелаем Азамату мырзе сдерживать коня, работать чисто, не вмешиваясь в коррупционные дела.
Источник: газета «Ачык саясат плюс» №39 от 26.10.2018/стр.5, gezitter.org
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!