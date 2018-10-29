Кричал-кричал и дошел до места назначения

30-летний депутат фракции «Республика – Ата Журт» в Жогорку Кенеше Акылбек Жамангулов пошел на должность генерального директора компании «Мегаком».





30-летний депутат фракции «Республика – Ата Журт» в Жогорку Кенеше Акылбек Жамангулов пошел на должность генерального директора компании «Мегаком». До этого он безуспешно до изнеможения рвался в Государственный комитет по энергетике и недропользованию. В этот раз добрался до желаемого. Говоря ранее о бывшем директоре Азате Базаркулове, что получает зарплату в 17 тысяч, истекал слюной. Поступит ли он теперь по совести, контролируя проедающих государственные деньги, устыдится ли получать зарплату в 17 тысяч долларов и укротит свой аппетит? Или же скажет «оказывается, вот что значит облизывать палец в масле», забудет время, когда сам об этом кричал, и запустит всю пятерню? Допустим, время рассудит, как он поработает, все-таки будем надеяться, что молодой продвинутый джигит поработает ради народа и государства. Кстати, в списке партийных кандидатов под №90 на получение мандата от указанной партии собирается прийти Нурбек Токонов вместо Жамангулова.

Источник: газета «Ачык саясат плюс» №39 от 26.10.2018/стр.5, gezitter. org