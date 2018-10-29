С каждого телефона «налог» в 100 сомов. Документ готовится в правительстве

До этого вызвала резкую критику попытка правительства регистрировать каждый телефон и изымать за это 100 сомов.



До этого вызвала резкую критику попытка правительства регистрировать каждый телефон и изымать за это 100 сомов. Проект соответствующего постановления на протяжении месяца обсуждался общественностью. Столкнувшись с критикой, правительство пояснило, что 100 сомов будут платить не граждане, а предприниматели, завозящие телефоны. Но почему-то не уделяют внимание высказываниям о том, что предприниматели впоследствии взыщут с клиентов, с народа 100 сомов, которые они заплатили государству.

Комитет по информационным технологиям и связи отмечает, что над упомянутым документом работает рабочая группа и в случае готовности документ будет отправлен на согласование в соответствующее министерство. Комитет заверяет, что введение взноса в 100 сомов позволит обуздать контрабандный ввоз мобильных телефонов в страну. «Если граждане привезли телефон из-за границы, то они должны его зарегистрировать в течение месяца. Без регистрации телефон работать не будет. 100 сомов будут платить те, кто завез телефоны из-за границы и частные лица. Если граждане захотят, они могут бесплатно привязать мобильный телефон к SIM-карте», - говорится в сообщении.

В нашей стране функционируют Таможенная служба и ГКНБ, призванные бороться с контрабандой. За счет налогоплательщиков миллионы перечисляются на зарплату сотрудников этих служб. Почему на выполнение прямых обязанностей они должны собирать по 100 сомов? Вот такие вопросы задаются в ответ на инициативу правительства. Правительство Абылгазиева чуть ранее предлагало повысить тарифы на воду для жителей Бишкека, повысить налоги. Оно становится объектом обсуждений и потому, что запускает руку в карман народа, а не ищет пути искоренения коррупции и контрабанды в экономике.

Источник: газета «Супер-Инфо» №834 от 26.10.2018 / стр. 4, gezitter. org