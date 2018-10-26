Новый глава «Мегакома» Акылбек Жамангулов: Сейчас нет времени сидеть в соцсетях

Теперь уже бывший депутат ЖК рассказал о первых днях работы на новом месте и о планах сделать компанию «очень крутой»
Работа в «Мегакоме» очень насыщенная и ответственная. Об этом Vesti.kg сообщил новый генеральный директор ЗАО «Альфа Телеком» (TM Megacom), экс-депутат ЖК Акылбек Жамангулов.
- Я начал работать здесь со вчерашнего дня, - сказал он. - Мой рабочий день начинается в 7 утра и заканчивается в 22:00. Думаю, предстоит много работы. Мы хотим сделать компанию «Мегаком» очень крутой, чтобы она стала номером один среди сотовых операторов в Кыргызстане. Компания будет работать во благо нашей страны. Мы также будем оставаться самым крупным налогоплательщиком и доходообразующим предприятием нашего правительства. Это основная задача. Планируем также разработать новые продукты, новые услуги для наших абонентов. В целом будут изменения по тарифам. Мы постараемся сделать так, чтобы эти нововведения были удобными, практичными и дешевыми.
Акылбек Жекшенович поделился, что некоторые его уже бывшие коллеги недоумевают, почему он решил освободить депутатское кресло.
- Среди бывших коллег, помимо тех, кто поддерживает меня, есть и те, кто говорит, что мне не стоило уходить, - признался Жамангулов. - Раз я беру на себя эту ответственность, то я должен ее чувствовать. Это большое предприятие, в котором работают очень много людей. Тем более, я пришел сюда от парламента, поэтому у меня ответственности в два раза больше, чем у тех людей, которые работали до меня. Ведь на мою деятельность смотрят не только сотрудники компании, но и общественность, СМИ и бывшие коллеги. На критику, касающуюся моего возраста, нормально реагирую. Я лет в 26 стал депутатом. Тогда ведь тоже был молодым. В то время тоже говорили о моем возрасте. Думаю, время покажет. Я сам себе не могу оценку давать. На данный момент не часто слышу критику в свой адрес. Сейчас нет времени сидеть в социальных сетях, отслеживать, что про меня пишут. Думаю, компания будет развиваться. Вы увидите реальные изменения.
Напомним, ранее Vesti.kg сообщали, что 24 октября премьер-министр КР Мухаммедкалый Абылгазиев назначил экс-депутата ЖК Акылбека Жамангулова генеральным директором ЗАО «Альфа Телеком» (TM Megacom).
Source: https://vesti.kg
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