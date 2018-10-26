В Бишкеке завели уголовное дело на судью, которая оправдала мошенника

Генеральный прокурор Кыргызстана возбудил уголовное дело в отношении бывшего председателя Свердловского районного суда Бишкека Э.Д. по статьям «Злоупотребление должностным положением» и «Вынесение заведомо неправосудного приговора, решения или иного судебного постановления» УК КР.



Генеральный прокурор Кыргызстана возбудил уголовное дело в отношении бывшего председателя Свердловского районного суда Бишкека Э.Д. по статьям «Злоупотребление должностным положением» и «Вынесение заведомо неправосудного приговора, решения или иного судебного постановления» УК КР. Об этом сообщила пресс-служба надзорного органа.

В августе 2016 года судья незаконно вынесла заочное решение по гражданскому делу гражданина Китая, удовлетворив его иск о взыскании суммы. Иск зарегистрировали задним числом.

«В отношении гражданина Китая ранее возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество», он разыскивался. Судья не исследовала всех обстоятельств дела и для освобождения истца от уголовной ответственности вынесла решение в его пользу. Уголовное дело передали в Следственное управление ГКНБ», — сообщили в Генпрокуратуре.



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