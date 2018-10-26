Избиение на Иссык-Куле. Пострадавший обратился в ГКНБ

Избитый 25-летний житель села Кароол-Добо Иссык-Кульской области С. уулу Элдос обратился с заявлением в ГКНБ. Об этом 24.kg сообщили в УВД Иссык-Кульской области.
Избитый 25-летний житель села Кароол-Добо Иссык-Кульской области С. уулу Элдос обратился с заявлением в ГКНБ. Об этом 24.kg сообщили в УВД Иссык-Кульской области.
По данным ведомства, милиция ранее возбудила дело по статье «Хулиганство», поскольку потерпевший в заявлении не указал, что конфликт произошел на почве вероисповедания.
«Позже юристы заявили, что их подзащитного избили на религиозной почве и это не хулиганство. Выяснилось, что С. уулу Элдос не исповедует ислам, а является адептом Церкви Иисуса Христа. Он утверждает, что на него напали именно по этой причине, а не потому, что он громко слушал музыку», — подчеркнули в УВД Иссык-Кульской области.
Уточняется, что у молодого человека сломана челюсть, выбиты зубы, поврежден глаз, сотрясение мозга. Пострадавший в тяжелом состоянии. Он находится в больнице Бишкека.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/99816/
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