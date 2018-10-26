Экмат Байпакбаев: "Одному из районов Бишкека необходимо присвоить имя Чынгыза Айтматова"

Одному из районов Бишкека необходимо присвоить имя Чынгыза Айтматова. Такое предложение внес депутат Экмат Байпакбаев в ходе обсуждения разных вопросов на сегодняшнем парламентском заседании.



Одному из районов Бишкека необходимо присвоить имя Чынгыза Айтматова. Такое предложение внес депутат Экмат Байпакбаев в ходе обсуждения разных вопросов на сегодняшнем парламентском заседании.

Байпакбаев напомнил, что 90-летие Айтматова отмечают не только в Кыргызстане, но и во многих странах мира.

"Кыргызское правительство отмечает юбилей великого писателя, видного сына кыргызского народа Чынгыза Айтматова. В Бишкек есть четыре района: Октябрьский, Ленинский, Свердловский и Первомайский. Предлагаю изменить название одного из этих районов, назвать именем Чынгыза Айтматова. Вклад этой личности в литературу и кыргызский язык огромен. Хорошо бы Бишкекскому горкенешу рассмотреть этот вопрос", - сказал народный избранник.

Источник: super.kg, gezitter. org