Одному из районов Бишкека необходимо присвоить имя Чынгыза Айтматова. Такое предложение внес депутат Экмат Байпакбаев в ходе обсуждения разных вопросов на сегодняшнем парламентском заседании.
Одному из районов Бишкека необходимо присвоить имя Чынгыза Айтматова. Такое предложение внес депутат Экмат Байпакбаев в ходе обсуждения разных вопросов на сегодняшнем парламентском заседании.
Байпакбаев напомнил, что 90-летие Айтматова отмечают не только в Кыргызстане, но и во многих странах мира.
"Кыргызское правительство отмечает юбилей великого писателя, видного сына кыргызского народа Чынгыза Айтматова. В Бишкек есть четыре района: Октябрьский, Ленинский, Свердловский и Первомайский. Предлагаю изменить название одного из этих районов, назвать именем Чынгыза Айтматова. Вклад этой личности в литературу и кыргызский язык огромен. Хорошо бы Бишкекскому горкенешу рассмотреть этот вопрос", - сказал народный избранник.
Источник: super.kg, gezitter. org
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